Екатерина Шаврина рассказала о зависимости своего сына

Певица Екатерина Шаврина стала гостьей программы «Пока все дома» и раскрыла всю правду о своем проблемном сыне и о его зависимости. Это то, о чем она долгие годы молчала и скрывала от общественности.

Сын Шавриной Григорий появился на свет, когда артистка состояла в гражданском браке с композитором Григорием Пономаренко. Мужчина, к слову, был на 27 лет ее старше. А ребенок, который появился на свет в этом союзе, оказался проблемным подростком. На парня повлияло окружение - семья проживала в районе, который считался неблагополучным.

Григорий связался с плохой компанией, пристрастился к запрещенным веществам. Екатерина Шаврина узнала об этом и «сходила с ума».

«Я тогда сходила с ума! Было разное... Гриша закончил десятилеточку и побаловался кое-чем», - цитирует 77-летнюю артистку «СтарХит».

Она переживала за своего отпрыска, но скрывала. Узнай все о его зависимости, певица бы не смогла выехать на гастроли за границу. Да и в родной стране (а все происходило во времена СССР, и это все объясняет) вряд ли бы выступала.

Однако жизнь все-таки улыбнулась семье Екатерины Шавриной. Ее сын сумел справиться со своей зависимостью и полностью излечиться. Сейчас он живет отдельно от матери в своем доме. Своей матери он помогает и не чает в ней души.