Адвокат Михаила Ефремова рассказал о травмах артиста, полученных в ДТП

Сегодня, 17:11

Александр Зуев

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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о травмах артиста, полученных в ДТП

Актер Михаил Ефремов, устроивший неделю назад ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных травм. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. По его словам, в аварии, которая произошла вечером 8 июня,  Ефремов получил повреждения, однако юрист не стал рассказывать подробности, сославшись на то, что он - не медик.

Пашаев также отметил, что защита пыталась выйти на связь с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова, однако обратной связи не получила. При этом юрист выразил надежду на то, что у защиты получится встретиться с семьей Захарова, и  напомнил, что предложение Ефремова о материальной помощи остается в силе.

Отметим, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое произошло по вине  Михаила Ефремова, отказывается от финансовой компенсации со стороны актера.

Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников Сергея Захарова, сообщила адвокат актера Елизавета Шаргородская. Она очень уклончиво ответила журналистам на вопрос о том, какую сумму мог бы выплатить ее подзащитный семье погибшего в ДТП.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.  Водитель фургона, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Вскоре выяснилось, что артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пишет Взгляд.ру. Виновник аварии, в отношении которого возбуждено уголовное дело, был отправлен под домашний арест. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. 

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