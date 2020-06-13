Назван заработок Михаила Ефремова

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов, который неделю назад устроил смертельное ДТП, в удачный год получал почти миллион рублей в месяц. За выход на сцену в антрепризных постановках скандальному актеру платили от 300 до 500 тысяч рублей. За один съемочный день в кино Ефремов получал 138 тысяч рублей. А за один двухчасовой творческий вечер «Хороший плохой злой…» в 2015 году Михаил Олегович заслуживал денежного вознаграждения в 212 тысяч рублей.

Самым удачным в плане заработка для Ефремова стал 2018 год. Тогда на спектаклях в «Современнике» он заработал более 11 миллионов за год. Сумма достигла бы 13,7 миллиона, если бы Михаил не сорвал еще один контракт. К тому же, до аварии и эпидемии коронавируса Заслуженный артист России часто выступал на закрытых вечеринках и эта работа тоже неплохо оплачивалась. По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей. Львиную долю заработка, судя по количеству штрафов, востребованный актер тратил на кутежи.

Поклонников у него предостаточно и многие из них знают, что Михаил Олегович вел себя, мягко говоря, эксцентрично. Однажды он обругал зрителей со сцены во время спектакля. Но артиста помнят не только по его пьяным выходкам и любят не только за его талант. Поклонники ценят актера за гражданскую позицию — Ефремов считается одним из самых непримиримых критиков нынешней власти в России.

В ближайшее время Ефремов не сможет выходить на сцену, а его денежные сбережения будут потрачены на адвокатов и обеспечение малолетних детей.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего джипа и устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. После случившегося актера отправили под домашний арест, пишет Комсомольская правда. Теперь он не может пользоваться средствами связи и интернетом. Ефремову запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников и следователей.