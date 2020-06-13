Жена Вячеслава Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы

Сегодня, 13:55

Анна Лисова

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Жена Вячеслава Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы
Семья бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева

Жена бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина объяснила, как складываются ее отношения с 16-летней падчерицей Ксенией. В Instagram она опубликовала пост, в котором пожаловалась, что не может помочь Ксении, поскольку она не воспринимает ее подсказки и не хочет перенимать ее опыт. Поведение 16-летней девушки Екатерина объяснила «гормонами и ростом».

«Что произошло? Остается верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и все поймет», — добавила Екатерина.

Сейчас, по словам жены футболиста, отношения с падчерицей у нее складываются не лучшим образом. Но она надеется, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, Ксению Малафееву в марте задержали. Она имела при себе таблетки экстази. Девушка призналась, что торговать наркотиками она решилась, поскольку ей не хватало денег на карманные расходы.

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В моеи? жизни много гранеи?, я всегда совершенствуюсь и сеи?час новыи? этап настал.?????>? ? Я всегда с легкостью прохожу все трудности, воспитание деток, это интересно и в то же время сложно. Хочется максимально научить добру, быть честными, делиться своими эмоциями, относиться с любовью и уважением к своим близким, научить коммуникации без комплексов и самовыражению, лидерским качествам и дисциплине, без внутренних зажимов. ? Для меня всегда было понимание, что детки смотрят на нас и учатся, социум воспитывает и многие жизненные ситуации, личные ошибки. Сеи?час смотрю на них и вижу на сколько правильно они воспитанны, как им легко адаптировать любую ситуацию в своих интересах, спорт однозначно для мальчишек дае?т взрослость иногда не по годам и целеустремленность, дисциплину и правильные привычки. ? С дочеи? сложнее, гормоны делают свое? и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло .. остае?тся верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится, и все пои?ме?т, и снова верне?тся доверие, и мы сможем дружить без оглядки в глупости и прошлое. Ограничения играют сеи?час в противоположную сторону, но и без них никуда, а ведь всего лишь хочется чтоб она была счастлива. ? У вас есть детки 16 лет??? Как справляетесь с их бунтом на корабле...

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