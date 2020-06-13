Жена Вячеслава Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы

Жена бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина объяснила, как складываются ее отношения с 16-летней падчерицей Ксенией. В Instagram она опубликовала пост, в котором пожаловалась, что не может помочь Ксении, поскольку она не воспринимает ее подсказки и не хочет перенимать ее опыт. Поведение 16-летней девушки Екатерина объяснила «гормонами и ростом».

«Что произошло? Остается верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и все поймет», — добавила Екатерина.

Сейчас, по словам жены футболиста, отношения с падчерицей у нее складываются не лучшим образом. Но она надеется, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, Ксению Малафееву в марте задержали. Она имела при себе таблетки экстази. Девушка призналась, что торговать наркотиками она решилась, поскольку ей не хватало денег на карманные расходы.