Стилист Влад Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Ровно пять лет назад не стало Жанны Фриске. Любимица поклонников и поклонниц поп-музыки скончалась от рака головного мозга 15 июня. В связи с годовщиной ее смерти стилист Владислав Лисовец рассказал о последней встрече со знаменитой певицей. Он познакомился с будущей звездой поп-музыки, когда та только пришла в группу «Блестящие».Тогда стилист работал с девушками, поющими в этом музыкальном коллективе. Лисовец также признался, что за все время их общения Жанна относилась к нему не только как к другу, но и как к брату. Он отметил, что его подруга была неординарной и глубокой личностью. За три месяца до смерти певицы Влад знал о ее болезни. Сама Жанна, безусловно, прекрасно понимала, что с ней происходит. Она прошла курс лечения в США и по приезде домой на короткий период пришла в себя.

По словам стилиста, до ухода из жизни Жанна, которая уже практически ничего не видела, посетила салон, чтобы сделать последнюю в своей жизни прическу. Когда певица подъехала к салону, Влад подбежал к ее машине и хотел руку подать, но она ответила:

«Нет, я сама».

Жанна вошла в салон, улыбнулась и поздоровалась с присутствующими. На вопрос о стрижке она ответила, что все равно уже ничего не видит. Тогда Влад предложил певице постричь ее дома, но та ему резко ответила: не надо. При виде умирающей звезды, которая не только ослепла, но и похудела, а также ходила с тростью, клиенты пребывали в неком шоке.

Влад признался, что визит Жанны разделил его жизнь на до и после. А когда певица уехала, у него случилась жуткая истерика, пишет Московский Комсомолец .

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт и у которой практически нет волос» - говорит стилист.

Влад видел, как люди, которые находились в салоне, все понимали и со слезами смотрели на него и его звездную клиентку.