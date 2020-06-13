Виктория Боня рассказала о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП

Вчера, 22:57

Александр Зуев

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Виктория Боня рассказала о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП

Вот уже как почти неделю в России пишут и говорят об аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов. Известно, что из-за актера, который сел пьяным за руль, погиб курьер. Лишь через четыре дня после рокового ДТП Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Виктория Боня решила высказаться по этому поводу в Instagram. 

Звезда «Дома-2» считает, что проблемы с алкоголем у Ефремова уже давно. Виктория заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров «спас душу» актера. По ее мнению, погибший - «светлый» человек», а значит, у него была особая миссия при жизни. Виктория считает, что каждая душа перед рождением подписывает контракт, по которому она приходит в этот мир и уходит из него. 

«Я посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — сказала Боня.

Телеведущая полагает, что миссия жизненного пути погибшего курьера заключалась в спасение души заблудшего артиста. Виктория также выразила надежду на то, что Ефремов в итоге поймет, что Захаров «пришел его спасти».

Напомним, что вечером 8 июня по вине Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в центре Москвы произошла авария. Его джип выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После этого на актера завели уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест. Ефремов может угодить за решетку - ему грозит 12 лет тюрьмы.

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