Поклонников встревожил болезненный вид Николая Расторгуева

Накануне на Красной Площади прошел торжественный концерт, посвященный Дню России. На мероприятии выступили многие отечественные знаменитости. Принял участие в концерте и Николай Расторгуев.

Фотография с артистом была опубликована в соцсети Леонида Агутина. Подписчиков певца поразил болезненный внешний вид Николая Расторгуева. На фоне своих коллег он выглядел бледным и истощенным. Пользователи Сети в комментариях засыпали вопросами о том, что произошло с артистом. Некоторые вспомнили о перенесенной в прошлом году операции на почке. Фанаты предположили, что болезненный вид певца связан с послеоперационными осложнениями. Леонид Агутин опроверг опасения подписчиков и сообщил, что с Николаем Расторгуевым все хорошо. Певец отметил, что просто подобрал неудачный эффект для фотографии.

Некоторые выразили недовольство концертом в центре столицы во время роста количества заболевших коронавирусом.