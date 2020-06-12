Поклонников встревожил болезненный вид Николая Расторгуева

Сегодня, 17:18

Анна Морозова

0

Image 16+
Поклонников встревожил болезненный вид Николая Расторгуева

Накануне на Красной Площади прошел торжественный концерт, посвященный Дню России. На мероприятии выступили многие отечественные знаменитости. Принял участие в концерте и Николай Расторгуев.

Фотография с артистом была опубликована в соцсети Леонида Агутина. Подписчиков певца поразил болезненный внешний вид Николая Расторгуева. На фоне своих коллег он выглядел бледным и истощенным. Пользователи Сети в комментариях засыпали вопросами о том, что произошло с артистом. Некоторые вспомнили о перенесенной в прошлом году операции на почке. Фанаты предположили, что болезненный вид певца связан с послеоперационными осложнениями. Леонид Агутин опроверг опасения подписчиков и сообщил, что с Николаем Расторгуевым все хорошо. Певец отметил, что просто подобрал неудачный эффект для фотографии.

Некоторые выразили недовольство концертом в центре столицы во время роста количества заболевших коронавирусом.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Михаила Ефремова

Вчера, 15:00

Сергей Жуков заставил Бузову и Джанабаеву плакать

Вчера, 13:47

Жена рэпера Паши Техника обеспокоена психическим состоянием мужа

Вчера, 13:00

Актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии

Вчера, 10:27

Юлия Михалкова рассказала о своих пластических операциях

12-06-2020, 18:14

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

12-06-2020, 15:32

Мария Миронова рассказала, какое бы наказание Михаил Ефремов получил в США

12-06-2020, 15:12

Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после эфира об отце

12-06-2020, 13:47

Дочь Ефремова прокомментировала сообщения о его регистрации в Telegram

12-06-2020, 10:51

Бородина не захотела встать на защиту подвергшейся травле Саши Спилберг

12-06-2020, 10:14

«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

11-06-2020, 17:25

Гуф поссорил Айзу Анохину с Олегом Майами

11-06-2020, 17:20

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

11-06-2020, 12:02

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

11-06-2020, 11:27

Американка сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно

11-06-2020, 11:12

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

11-06-2020, 10:50

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

11-06-2020, 10:23

Андрей Норкин прокомментировал слухи об измене

10-06-2020, 20:27

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

10-06-2020, 16:17

Вышла в эфир последняя программа с Юлией Норкиной

9-06-2020, 19:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров