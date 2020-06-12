«Кукла»: Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Сегодня, 12:55

Ольга Громова

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«Кукла»: Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Телеведущая Маша Малиновская выглядит сногсшибательно. У нее четко очерченные скулы, выразительный глаза, тонкий носик и пухлые губы. Но это не ее естественная красота, а в большей степени результат стараний пластических хирургов.

Малиновская не скрывает, что корректирует внешность в клиниках. Пластическими операциями теледива увлекается уже давно. Она добивалась идеала в размере губ, корректировала форму носа, «правила» щеки.

Недавно 39-летняя красотка снова легла под нож хирурга, чтобы сделать глаз более выразительным и убрать нависшее веко. Результатом звезда похвасталась перед своими подписчикам в социальной сети.

«Глазки!» — уточнила Малиновская в Instagram.

Мнение фанатов было разным. Многие порадовались за Машу, отметив, что она стала настоящей красоткой. Некоторые раскритиковали ее, отметив, что она уже «перекроила» себя до неузнаваемости.

«Почему-то стала похожей на куклу… Какая-то пластмассовая», «Круто. Но нужно иметь смелость, чтоб решиться на такое… Будьте осторожны!», «Шикарна и как девочка мила», «В каком классе учитесь?» - пишут россияне в комментариях.

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