Заключительный сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

Сегодня, 12:42

Анна Морозова

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Заключительный сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

Актриса Анна Кошмал, играющая роль Жени Ковалевой, рассказала, что в седьмом сезоне известного телесериала «Сваты» будет полный актерский состав.

Многосерийный фильм снимался на территории Беларуси. Главные роли сыграли Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко.

Поклонниками сериала «Сваты» стали многие телезрители. В кинокартине повествуется история жизни городских интеллигентов Ковалёвых и деревенских простяков Будько. У семейных пар разный менталитет и представления о жизни. Вместе с тем они воспитывают общих внуков, и это их объединяет.

Кошмал рассказала, что съемки некоторых эпизодов еще продолжаются. Актриса отметила, что в новых сериях будут новые истории из жизни героев. Она заявила, что дата премьеры седьмого сезона «Сватов» будет озвучена после окончания съемок.

Также артистка опровергла слухи о том, что актер Федор Добронравов, который исполняет роль Ивана Будько, достает всех своими шутками на съемках. Кошмал отметила, что артист интеллигентный и воспитанный человек, который никого ничем не достает.

Проект «Сваты» представляет большую ценность как для зрителей, так и для актеров. Несмотря на планируемые изменения в актёрском составе, играть свои роли в седьмом, заключительном, сезоне будут все прежние артисты.

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