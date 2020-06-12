Пелагея после развода с Иваном Телегиным похорошела

Сегодня, 12:17

Анна Морозова

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Пелагея после развода с Иваном Телегиным похорошела

Певица Пелагея рассталась с бывшим супругом хоккеистом Иваном Телегиным в конце прошлого года. В июле будет официальный развод. После расставания с мужем исполнительница стала выглядеть лучше.

Пелагея опубликовала в соцсети фотографии с торжественного концерта на Красной площади, посвященного Дню России. На первом фото она запечатлена в голубом брючном костюме и белой блузке. На втором фото она позирует в сценическом наряде - цветном платье и с кокошником в цвете триколора флага России. Поклонники отмечают, что на снимке певица выглядит счастливо и помолодевшей на 20 лет. Фанаты засыпали знаменитость комплиментами и поинтересовались секретом омоложения.

О намерении развестись звезда сообщила в конце прошлого года. Ходят слухи, что причиной послужили супружеские измены спортсмена. Пелагея рассказывала, что расставание далось ей нелегко. Артистка хочет сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради их общей дочери Таисии. Телегин оставил певице квартиру в центре Москвы и обязался выплачивать крупную сумму алиментов.

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