Девушку хоккеиста Сергачева затравили за слова о Ефремове

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Девушку хоккеиста Сергачева затравили за слова о Ефремове

Елизавету Федотову, любимую девушку хоккеиста Михаила Сергачева, затравили за ее слова в адрес Михаила Ефремова.

После нашумевшей аварии со смертельным исходом, виновником которой стал пьяный Михаил Ефремов, девушка российского защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева вспомнила, что в свое время стала свидетелем одного неприятного инцидента. В тот день Ефремов был также сильно пьян и вел себя отвратительно и по-хамски. К бармену он обращался не иначе, как «Эй ты, рыжий!». Уже тогда у Лизы сложилось негативное впечатление от артиста. 

После того, как это было опубликовано в Телеграм-канале Федотовой, в ее адрес посыпались оскорбления. Как призналась она сама, такая реакция заставляет ее переживать: «Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня».

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