Миро объяснила друзьям Ефремова, почему актер должен сесть в тюрьму

Елена Миро, известная скандальная блогер, очень эмоционально постаралась объяснить друзьям Михаила Ефремова, почему актер должен сидеть в тюрьме.

Миро рассказала, что сегодня ей позвонил некий известный режиссер и актер, чье имя она не назвала, и поинтересовался, почему тех извинений, что публично принес виновник смертельного ДТП недостаточно и его по-прежнему критикуют и травят.

В ответ блогер честно объяснила "человеку-глыбе" причину: "...шутам гороховым, презираемым во все времена, у нас почему-то всё стало можно...Разве жизнь великих актёров была когда-то другой? Нет, они всегда беспробудно пили, беспорядочно совокуплялись, вели, в общем, себя как и предписывает им профессия шутов гороховых - ничтожно, подло и грязно. Зато высокомерие их выросло. Да так, что сами стали верить - не люди они, а, как минимум, полубоги. Всё им можно, всё доступно, и ничего им не будет за это."

Лена цитировала мемуары Александра Ширвиндта, где тот вспоминает свою молодость и запойных друзей, среди которых был и Олег Ефремов. Династии других любителей спиртного. Как обычно, за словом в карман Миро не лезла.

Подытожила Лена в свойственной ей резкой манере: "Поведение ваше достало! Аморальность, жадность, лицемерие, безнаказанность - достало! Деньги ваши, вседозволенность - звёзды вы хреновы! Пьяные ничтожества, которых нужно драть и пороть на заднем дворе по утрам с похмелья, как вы того заслуживаете!", обращаясь к собирательному образу "известного актера", "небожителя".