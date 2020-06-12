«А я сяду на 10 лет»: до смертельного ДТП Ефремов спел песню про тюрьму

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре столицы, напророчил себе десять лет тюремного заключения. Шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram выложил видео, на котором артист перепел хит своей подруги Любови Успенской «Кабриолет». В версии песни Михаила Ефремова звучит «А я сяду на 10 лет...»

«Дядя Миша все предвидел», - написал Солнцев.

В хэштегах отметил: не смешно.

Видео после случившегося с Ефремовым и вправду выглядит пророческим.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины протаранил фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжкие телесные повреждения и утром следующего дня умер в больнице. Эксперты в крови Ефремова обнаружили не только алкоголь, но и следы наркотиков.

Только сегодня на Ютуб-канале «Гражданин Поэт» появилось видео с извинениями актера семье погибшего. Ефремов также заявил, что он хочет поддержать родных погибшего материально. При этом намеревается не купить их, а искупить свою вину.

Сейчас этот ролик тщательно изучается специалистами и журналистами. В центре внимания не только слова, но и жесты, эмоции.