Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Михаила Ефремова

Смертельное ДТП, которое произошло по вине известного актера Михаила Ефремова, стало самым обсуждаемым событием последних дней. Как выяснилось, ДТП произошло из-за того, что популярный артист сел за руль в алкогольном и наркотическом опьянении. К этому времени уже многие артисты и политики высказались по этому поводу. Большинство требует справедливого наказания для виновного. Сегодня в Сети появился ролик, в котором Ефремов обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

Михаил признался, что ему стыдно перед всеми и он не знает, как жить дальше. Актер понимает, что предал всех и что родственники погибшего его не простят. Ефремов подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить свою вину.

Известная певица Наталья Штурм прокомментировала в Instagram слова покаяния актера. В частности, Наталья отметила, что поверила Михаилу. Так же она подчеркнула, что многие не знают, как жить дальше. Но у Ефремова есть эта причина, и она беспощадна реальна, написала Штурм. Подписчики певицы в комментариях разделились на два лагеря. Одни написали, что у алкоголиков нет раскаяния, а есть только «пьяные слезы», другие призвали «не судить» и высказали соболезнования в адрес как семьи погибшего, так и виновника аварии.

Напомним, 8 июня, вечером, в центре Москвы произошло ДТП со смертельным исходом. Популярный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем джипе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. Ефремов не пострадал, а водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице, пишет Телепрограмма .

В отношении Ефремова завели уголовное дело, и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.