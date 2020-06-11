Сергей Жуков заставил Бузову и Джанабаеву плакать

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Сергей Жуков заставил Бузову и Джанабаеву плакать

Сергей Жуков для своей последней работы заставил певиц Альбину Джанабаеву и Ольгу Бузову плакать.

Для своей новой песни "Расскажи мне" популярный в прошлом и настоящем певец Сергей Жуков снял очень красивый и теплый клип. Презентуя свою работу, артист рассказал о различиях женской и мужской любви. Мужчина признается в любви словами, в то время как у женщин все иначе. Свои чувства они передают эмоциями. Поэтому женские глаза могут рассказать о реальных чувствах: любви и ненависти, радости и страхе.

Работая над клипом "Расскажи мне", певец попросил своих звездных участниц вспомнить о своей прошлой любви и постараться передать свои чувства глазами. Итог получился лирическим и трогающим за живое. В клипе снялись 13 очень красивых артисток из мира шоу-бизнеса. По задумке режиссера, в видеоролике показывались лишь глаза крупным планом, кадров с лицами там просто не было. Поэтому зрителям эстрадных звезд узнать по глазам удалось не сразу. Такой сюжет клипа объясняется карантином, и каждая участница снималась для "Расскажи мне" отдельно.

Сергей Жуков и режиссер клипа Александр Игудин собрали в своей работе яркий состав героинь. Так, в клипе переживали, вспоминая прошлую любовь, Регина Тодоренко, Ида Галич, Юлия Барановская, Екатерина Варнава, Альбина Джанабаева, Ольга Бузова.

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