Жена рэпера Паши Техника обеспокоена психическим состоянием мужа

Ева Карицкая, жена 36-летнего российского рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, обеспокоена психическим состояние музыканта. Молодая женщина обратилась к медикам с просьбой оказать мужу помощь. По ее словам, Павел ведет себя неадекватно уже на протяжении нескольких лет, а в последнее время ситуация усугубилась. Ева считает, что все это происходит из-за пристрастия Павла к употреблению алкоголя и наркотиков.

Недавно в соцсети появилось заявление, написанное Евой, в котором она просит главврача наркологического диспансера госпитализировать Павла. Как она заметила, муж категорически отвергает ее предложения обратиться за помощью к профессионалу, а она опасается за ребенка и себя.

Ранее инста-дива публиковала на своей странице семейную идиллию, но едва ли привлекательные картинки могут отобразить правду жизни. В отличие от жены, Паша даже не пытается представить публике глянцевую картинку. Напротив, рэпер публикует фото и видео, где он явно не в себе.

Музыкант и не скрывает, что употребляет тяжелые наркотические и психотропные вещества. И это несмотря на то, что друзья призывают его завязать.

По словам Евы, Паша не осознает проблемы, поэтому едва ли он станет обращаться к врачу.

Известно, что музыкант отсидел пять лет за наркотики, а жизнь жены и сына не была спокойной.

Супруги вместе с 2013 года, причем Ева сама пожелала с ним познакомиться. Девушка написала рэперу в Интернете и пригласила на свидание, пишет StarHit.ru .

Однако их семейная жизнь не была безоблачной. Как оказалось, музыкант изменял жене и Ева даже дралась с соперницей. Тем не менее она не бросила мужа-гуляку и год назад родила ему сына. Ева любит Пашу и считает, что он послан ей судьбой.