Актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии

62-летняя голливудская знаменитость Шэрон Стоун поделилась с комиком Бреттом Голдштейном ля его подкаста историей из своей жизни. Оказывается, когда-то звезда фильма «Основной инстинкт», секс-символ 90-ых, едва не погибла от удара молнии.
Тогда актриса была дома и занималась хозяйственными делами. Во дворе стоял колодец, а Шэрон на кухне подошла к крану, чтобы залить воду в утюг.
Одна держала одну руку на кране, когда в колодец попала молния. Удар был настолько мощным, что ее силой швырнуло на другой конец комнаты.
Шэрон Стоун не стала уточнять, когда именно произошла эта история. Лишь уточнила, что спасла ее мать. Она привела в чувство, вызвала врачей. Тогда знаменитости довелось полторы недели провести на больничной койке.
Напомним, в 2001 году актриса едва не умерла. Тогда у нее диагностировали инсульт. Врачи сделали операцию и спасли ее, хотя, как она сама призналась, что шансы на то, что она не умрет и будет жить, были невелики - всего 5 процентов.
Впрочем, работать в прежнем режиме Стоун уже не может, хотя и выглядит великолепно. Болезнь повлияла на ее речь и походку.
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