Актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии

62-летняя голливудская знаменитость Шэрон Стоун поделилась с комиком Бреттом Голдштейном ля его подкаста историей из своей жизни. Оказывается, когда-то звезда фильма «Основной инстинкт», секс-символ 90-ых, едва не погибла от удара молнии.

Тогда актриса была дома и занималась хозяйственными делами. Во дворе стоял колодец, а Шэрон на кухне подошла к крану, чтобы залить воду в утюг.

Одна держала одну руку на кране, когда в колодец попала молния. Удар был настолько мощным, что ее силой швырнуло на другой конец комнаты.

«Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась об холодильник. Я была совершенно ошарашена», - призналась кинодива.

Шэрон Стоун не стала уточнять, когда именно произошла эта история. Лишь уточнила, что спасла ее мать. Она привела в чувство, вызвала врачей. Тогда знаменитости довелось полторы недели провести на больничной койке.

Напомним, в 2001 году актриса едва не умерла. Тогда у нее диагностировали инсульт. Врачи сделали операцию и спасли ее, хотя, как она сама призналась, что шансы на то, что она не умрет и будет жить, были невелики - всего 5 процентов.

Впрочем, работать в прежнем режиме Стоун уже не может, хотя и выглядит великолепно. Болезнь повлияла на ее речь и походку.