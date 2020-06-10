Юлия Михалкова рассказала о своих пластических операциях

Юлия Михалкова, некогда выступавшая в «Уральских пельменях», раскрыла правду насчет пластических операций, которые ей активно приписывают. Очевидно, что артистка следит за своей фигурой, стараясь быть в красивой форме. И спорт для нее на первом месте. Тем не менее подписчики продолжают упрямо говорить о пластических операциях, благодаря которым Юлия так красива. В большинстве случаев речь идет о пластике груди и губ.

Как признается сама Юлия, она часто пользуется услугами косметолога: ультразвуком чистит лицо, массажирует все тело, а также тестирует различные косметические средства. Но к пластическим хирургам девушка ни разу не обращалась! Все у нее натуральное, и губы в том числе.

Секрет красоты от Юлии прост и известен давно: регулярные физические нагрузки и правильное питание. А также регулярное внимание к своей внешности. Физические нагрузки не просто делают мышцы более упругими и рельефными. Спорт благотворно влияет и на умственные способности.