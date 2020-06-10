На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

На звезду «Глухаря» актрису Викторию Тарасову напали не где-нибудь в темной подворотне, а в салоне супермаркета, куда та пришла за покупками.

В магазин актриса зашла в маске и с антисептиком, правда, не надев перчатки. Но так она делает всегда, ведь они - необязательны на улице или в магазине. Виктория и подумать не могла, чем это может обернуться. Не увидев перчаток, одна из покупательниц супермаркета агрессивно набросилась на нее.

«Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо. Она стала меня бить по рукам и говорить: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!», - поделилась Тарасова.

Актрису неприятно поразило такое поведение женщины. Оторопели и очевидцы инцидента. По словам Тарасовой, ответную драку она затевать не стала, а просто отпустила ситуацию. Вообще же, по мнению артистки, многие люди озлобились из-за коронавируса и карантина.

На самом деле Виктория Тарасова очень серьезно относится и к карантину, и к ограничениям, и к пандемии в целом. И ответственно соблюдает все необходимые правила в нынешней ситуации: на улице без маски не появляется, всегда имеет с собой антисептик. Однако перчаток не использует, поскольку в них чувствует сильный дискомфорт.