Мария Миронова рассказала, какое бы наказание Михаил Ефремов получил в США

Сегодня, 15:12

Ольга Громова

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Мария Миронова рассказала, какое бы наказание Михаил Ефремов получил в США

Актриса Мария Миронова прокомментировала резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Мыслями на сей счет звезда поделилась на своей страничке в Instagram, признавшись, что вся эта история не выходит у нее из головы несколько дней.

По словам Мироновой, если бы подобное ДТП Ефремов совершил не в России, а в США, то загремел бы за решетку на 10 лет минимум. И отнюдь не в колонию-поселение. А за отягчающие обстоятельства суд мог бы «накинуть» лет эдак еще 15, добавила она.

При этом в Штатах виновнику подобной аварии пожизненно бы запретили водить автомобиль. Виновник аварии также непременно бы заплатил 10 тысяч долларов обязательного штрафа.

Но и это еще не все, пишет Миронова. После колонии такого водителя ждут бесплатные исправительные работы, а машину у него заберут. Также виновнику надо пройти специальный курс у психотерапевта, который также проверит на вменяемость.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы. Актер на своем авто протаранил фургон, водитель которого вскоре скончался в реанимации.

Ефремов, как выяснилось, был не только пьян - в его крови нашли следы наркотиков.

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