Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после эфира об отце

Сегодня, 13:47

Александр Зуев

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Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после эфира об отце
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

Анна-Мария, 19-летняя дочь Михаила Ефремова, устроившего в Москве смертельное ДТП, выложила в твиттере переписку с сотрудниками телевидения, в которой она обматерила Андрея Малахова. Анна-Мария раскритиковала телеведущего после выпуска о смертельной аварии, которую устроил ее отец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе эфира Малахов предположил, что Ефремов запил из-за того, что не мог принять факта, что его дочь является трансгендером.

«И после этого твои журналисты и корреспонденты еще имеют наглость стучаться в мою дверь и звать меня к тебе на программу?» — написала девушка в соцсети.

Она подчеркнула, что «**** (обалдела) с того, что у него хватило наглости». Позже шеф-редактор одного из федеральных каналов предложила Анне-Марии сделать ремонт в квартире ее матери. Телевизионщики также заявили о намерении убедить бывшую супругу Ефремова в необходимости медицинской помощи.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, управляя джипом в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Актер потерял контроль над управлением, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где скончался. Экспертиза показала, что Ефремов незадолго до происшествия употребил не только алкоголь, но и наркотики. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

На следующее утро Анна-Мария заявила, что искренне надеялась, что пострадавший выживет. Говоря о ситуации, в которой оказался ее отец, она написала в соцсети:

«Не маленький, сам разберется. Нефиг ездить пьяным за рулем. Если посадят, буду носить передачки», - заявила она.

Из-за аварии дочь актера была подвергнута травле в соцсетях. Девушке пожелали «гореть в огне» и назвали ее маленькой стервой.

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