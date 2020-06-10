Дочь Ефремова прокомментировала сообщения о его регистрации в Telegram

Сегодня, 10:51

Александр Зуев

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Дочь Ефремова прокомментировала сообщения о его регистрации в Telegram
Михаил Ефремов с дочерью

В мессенджере Telegram появилась учетная запись известного актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после устроенного им смертельного ДТП.

Заметим, что по условиям домашнего ареста, Ефремову запрещено пользоваться интернетом. После появления этой новости арестанта увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Судя по всему, его повезли на допрос.

Дочь актера Анна-Мария прокомментировала слухи о том, что ее отец завел аккаунт в Telegram со своего номера телефона. В частности, она сказала, что у отца сейчас нет мобильного телефона. К тому же, он не пользуется соцсетями, кроме ватсапа, сообщила Анна-Мария. Она также предположила, что сейчас телефон отца либо у менеджера, либо у жены.

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня у дома №?3 на Смоленской площади. Актер управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. Потеряв контроль над управлением, он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон. В результате столкновения пострадал водитель Lada — 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.

Экспертиза подтвердила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. На актера завели уголовное дело и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. По решению Таганского суда, виновника аварии поместили под домашний арест до 9 августа. Примечательно, что Ефремов согласился с предъявленным ему обвинением.

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