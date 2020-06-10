Бородина не захотела встать на защиту подвергшейся травле Саши Спилберг

Сегодня, 10:14

Ольга Громова

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Бородина не захотела встать на защиту подвергшейся травле Саши Спилберг

Знаменитая блогер Саша Спилберг стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». В нескольких выпусках она будет появляться на телеэкранах, после чего продюсеры телестройки примут решение, продолжать сотрудничество или нет.

Шансов остаться у знаменитости немного, так как зрители не очень тепло восприняли новую телеведущую. Они раскритиковали ее в социальных сетях и обрушили на Сашу массу негатива.

Попытались хейтеры обратить на свою сторону и Ксению Бородину - старожила «Дом-2». У телеведущей просили содействия в том, чтобы Спилберг отстранили. Один из подписчиков Ксении написал, что Саша ведет себя "наигранно и лживо" и не может давать парам реально работающие советы.

Бородина не встала на защиту своей коллеги, но и травлю не поддержала. Она предпочла позицию остаться в стороне и соблюсти нейтралитет, заявив, что не в ее компетенции решать такие вопросы - кого убирать с проекта, а кого - нет. Ксения призвала обратиться с просьбами к «кому-то другому».

По мнению поклонников телестройки, отказ Бородиной заступиться за новенькую может говорить о том, что Спилберг ей неприятна и она сама желала бы от нее поскорее избавиться.

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