«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова - топ-тема, которая с полос новостных изданий не сходит несколько дней подряд. Событие стараются прокомментировать и звезды - сейчас они особенно щедры на комментарии. Безусловно, большинство осуждают актера, по вине которого погиб человек. Он сел за руль нетрезвым и, как показала экспертиза, еще и под воздействием наркотиков.
Впрочем, нашлись знаменитости, которые даже невзирая на это обстоятельство, сочувствуют Ефремову, призывают прекратить травлю.
Например, Алексей Панин. Он записал видео, из которого следует, что и за ним водится такой грех - садиться за руль нетрезвым.
Телеведущая, напомним, назвала таких, как совершивший смертельное ДТП актер, «исчадиями» ада.
Королева шансона Любовь Успенская актеру сочувствует. Она полагает, что режим самоизоляции заставил Михаила Ефремова чаще заглядывать в рюмку. Он слишком творческий человек, ему сложно оставаться «без дела».
Успенская призвала подписчиков особо не стараться, поскольку «никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее».
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Вчера всех нас взбудоражила и шокировала новость о том что Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве. Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собои? в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сеи?час не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла сторонои?. Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще? грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сеи?час, его тогда охватило. Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать. То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этои? ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю. P.S. Ваши комментарии может и справедливы. Но, никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придётся нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал - его уже никто не накажет. ? #ефремов #дтп
Однако справедливости ради она отметила, что поступку Ефремова нет оправдания, а алкоголизм - зло, которое перечеркнуло талант многих ее друзей.
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Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову,я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека.Поступку Миши Ефремова нет оправдания,и я думаю,что он сам сеи?час сидит над обломками своеи? жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе , которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя(листаи?те карусель), а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это ,повторюсь,не значит ,что надо оправдывать его-поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью ,то совладать с тем ,чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит ,что базовая потребность этих людеи? - ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральныи? обком» то защищаешь Мишу ,так как он «наш», ,а если бы на его месте был чиновник Единои? России ,то вонь в феи?сбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двои?ные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флои?да,тут осужу Ефремова,или наоборот : тут поддержу Ефремова ,но завтра если единоросс пьяныи? кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь «кровавыи? режим» .Все это «веретено» это и есть двои?ные стандарты и лицемерие,потому что главное в этом : «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу.
Рената Литвинова, которая является крестной матерью дочери Ефремова от четвертого брака Анны-Марии, на своей странице в соцсети выступила против травли, устроенной актеру после резонансного ДТП.
А Александр Панкратов-Черный возмутился тем, что у Ефремова дрянные друзья. Он уверен, что пил актер не в гордом одиночестве и у него были собутыльники. Но не один из них не остановил друга, не забрал ключи от автомобиля.
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