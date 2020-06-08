«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова - топ-тема, которая с полос новостных изданий не сходит несколько дней подряд. Событие стараются прокомментировать и звезды - сейчас они особенно щедры на комментарии. Безусловно, большинство осуждают актера, по вине которого погиб человек. Он сел за руль нетрезвым и, как показала экспертиза, еще и под воздействием наркотиков.

Впрочем, нашлись знаменитости, которые даже невзирая на это обстоятельство, сочувствуют Ефремову, призывают прекратить травлю.

Например, Алексей Панин. Он записал видео, из которого следует, что и за ним водится такой грех - садиться за руль нетрезвым.

«Мишу нельзя сажать в тюрьму, и всякие Алены Водонаевы не должны открывать свой поганый рот», - заявил Панин.

Телеведущая, напомним, назвала таких, как совершивший смертельное ДТП актер, «исчадиями» ада.

Королева шансона Любовь Успенская актеру сочувствует. Она полагает, что режим самоизоляции заставил Михаила Ефремова чаще заглядывать в рюмку. Он слишком творческий человек, ему сложно оставаться «без дела».

Успенская призвала подписчиков особо не стараться, поскольку «никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее».

Ксения Собчак вскоре после случившегося написала в Instagram: «Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека».

Однако справедливости ради она отметила, что поступку Ефремова нет оправдания, а алкоголизм - зло, которое перечеркнуло талант многих ее друзей.

Рената Литвинова, которая является крестной матерью дочери Ефремова от четвертого брака Анны-Марии, на своей странице в соцсети выступила против травли, устроенной актеру после резонансного ДТП.

А Александр Панкратов-Черный возмутился тем, что у Ефремова дрянные друзья. Он уверен, что пил актер не в гордом одиночестве и у него были собутыльники. Но не один из них не остановил друга, не забрал ключи от автомобиля.