«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

Вчера всех нас взбудоражила и шокировала новость о том что Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве. Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собои? в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сеи?час не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла сторонои?. Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще? грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сеи?час, его тогда охватило. Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать. То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этои? ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю. P.S. Ваши комментарии может и справедливы. Но, никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придётся нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал - его уже никто не накажет. ? #ефремов #дтп