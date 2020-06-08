Гуф поссорил Айзу Анохину с Олегом Майами

Сегодня, 17:20

Александр Зуев

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Гуф поссорил Айзу Анохину с Олегом Майами

Блогер Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, разводится с серфером Дмитрием Анохиным. Об этом Айза сообщила  в Instagram. По ее  словам, дети, к счастью, восприняли эту новость не так болезненно, как она ожидала. Они давно привыкли к тому, что родители живут порознь. Дмитрий Анохин живет на Бали, тогда как Айза занимается бизнесом в Москве. Известно, что светская львица  вместе с Дмитрием открыла салон красоты, но супруг намерен отобрать у нее бизнес. Однако Анохина не собирается ему уступать. Но в то же время чинить  Дмитрию препятствия, если он захочет видеться с детьми, она также не намерена. Как известно, у Айзы двое сыновей: Сэм от Гуфа и Элвис от Дмитрия.

Совсем недавно замужняя Айза закрутила новый роман. Ее возлюбленным стал 29-летний певец Олег Майами. Слухи об их отношениях стали распространяться после того, как певец забрал экс-супругу рэпера Гуфа из клиники, в которой она делала подтяжку лица. Но Анохина помалкивала о своих отношениях с Олегом.

Но однажды в своем реалити-шоу она призналась: «У нас с ним отношения уже несколько месяцев».

Айза также сказала, что влюблена. Узнав о новом романе экс-супруги, Гуф (Алексей Долматов) показал бывшей жене серию фотографий Олега Майами в компании других женщин. Как ни странно, но Айза отреагировала на это спокойно, а вот Олег возмутился тому, что бывший муж возлюбленной старается влезть в их отношения. Старания рэпера привели к тому, что влюбленная парочка поскандалила, пишет Что происходит. Айза считает, что Олег должен привыкнуть к тому, что у нее были мужья, которые являются отцами ее детей.

Позже Майами признался: «Она - самая большая любовь в моей жизни, у меня такого не было. И я эту любовь потерять не хочу. Поэтому настолько остро реагирую на такие моменты».
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