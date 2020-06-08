Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

Сегодня, 12:02

Александр Зуев

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Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle
Модель Алеся Кафельникова

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle. 21-летняя дочь титулованного теннисиста на диджитальной обложке издания запечатлена спиной к камере на подоконнике открытого окна. Это фота Алеся выложила в Инстаграме и написала:

«Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать».

Поклонники Алеси пришли в восторг от откровенного фото. Пикантный снимок оценили Рита Дакота и Виктория Дайнеко, а также обычные пользователи соцсети.

«Лето в Москве наконец стало жарким»; «Вау»; «Очень круто»; «Прикольная обложка очень»; «Это секс»; «Это круто прям»; «Вот это попа» - прокомментировали фото подписчики.

Надо признать, что снимок получился нескромный, но неприличного в кадре ничего нет.

Отметим, что Алеся уже давно не общается со своим знаменитым отцом, который в марте прошлого года обвинил ее в постоянной лжи. Олимпийский чемпион подчеркнул, что старался найти поход к проблемной дочери и наладить с ней отношения, но его попытки ни к чему не привели. Модель, которую отец уличил в употреблении наркотиков и алкоголя, в ответ заявила, что общение с прославленным родителем доводило ее до нервного срыва. На этой почве у нее даже возникали мысли о суициде.

Напомним, Евгений Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Российский спортсмен также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.

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