Андрей Разин вспомнил, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

Смертельное ДТП в центре столицы, спровоцированное пьяным водителем - известным и любимым в народе актером Михаилом Ефремовым, - не оставило равнодушным никого. Коллеги по цеху артиста дают свою оценку ситуации и Ефремову. Не остался в стороне и музыкальный продюсер Андрей Разин.

По словам Разина, им приходилось сталкиваться несколько раз в Сочи во время фестиваля Кинотавр. И тогда актер произвел на продюсера не самые лучшие впечатления. Разин вспоминает, что тот постоянно был нетрезвым и пытался рассмешить публику массой нецензурных политических анекдотов. Народу это не нравилось:

«...вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», подчеркивает Разин.

Как признался сам продюсер, он - против всяких наркотиков и алкоголя! И пытается всеми силами избегать сотрудничества с людьми, злоупотребляющими наркотиками и спиртным. А сейчас в эстраде множество таких шоу-деятелей, - признался Разин - человек, отлично знающий эту среду изнутри.

В завершении своей оценке ситуации с Ефремовым, музыкальный продюсер призвал правоохранителей строго наказывать людей, которые нарушили закон. Кроме того, и власти не должны игнорировать подобные выходки, а должным образом на них реагировать.