Американка сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно

Об американке Синди Джексон упоминается в Книге рекордов Гиннесса. Женщина пыталась обрести естественную красоту и за всю свою жизнь пережила 47 косметических процедур. Начиная с 1987 года женщина 14 раз прибегала к услугам пластического хирурга. В 2005 году Джексон получила титул человека, пережившего наибольшее количество косметических операций. С тех пор она сделала еще несколько процедур, но не хочет об этом распространяться. Женщина надеется, что ее титул передадут другому рекордсмену.

По словам американки, люди считают мероприятия Книги рекордов Гиннесса «цирком уродов», поэтому она не хочет, чтобы ее имя там фигурировало. Джексон заявила, что стремилась к естественному виду, а если результат операции не выглядит естественно, то это провал. По мнению Синди, титула, который она получила, удостоен бразилец Родриго Алвес. Как оказалось, по количеству перенесенных пластических операций мужчина обошел даже Синди Джексон. В прошлом году он перенес 48 подобных процедур. В частности, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса.

В 2016 году Алвесу диагностировали некроз, вызванный неудачной операцией по изменению формы носа, пишет lenta.ru . После этого мужчина поклялся больше не прибегать к услугам пластических хирургов и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но уже через год он стал снова экспериментировать со своей внешностью.