СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП вечером 8 июня, пытался покончить с собой. Стало известно, что близкие заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении. При этом Ефремов находился в бессознательном состоянии, а потом сказал, что ничего не помнит. На место трижды приезжала бригада скорой помощи, а позже прибыли психиатры, которые и сейчас работают с Ефремовым. Telegram-канал Mash сообщил, что медики увидели признаки суицида, пишет Live24 .

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа, на Смоленской площади выехал на встречную полосу, где протаранил фургон «Лада». В результате аварии водитель фургона получил серьезные травмы и вскоре скончался. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов был пьян. Его отправили под домашний арест. В отношении актера заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Теперь Заслуженному артисту России грозит до 12 лет тюрьмы.