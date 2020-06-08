Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

Сегодня, 10:23

Анна Лисова

0

Image 16+
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн

После смертельного ДТП в Москве стало известно, что актер Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как может проходить лечение Михаила Ефремова от предполагаемого алкоголизма, передает РИА Новости.

Он отметил, если Михаил Ефремов действительно имеет алкогольную зависимость, то лечение по медицинской программе займет около месяца. Далее же ему придется пройти реабилитацию, которая может длиться до конца жизни. Сейчас, рассказал Евгений Брюн, сложно сказать, есть у Ефремова алкоголизм, или нет. Чтобы поставить диагноз, необходимо провести обследование.

Напомним, 8 июня вечером Михаил Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице, потеряв много крови. Ефремов не пострадал и сейчас находится под домашним арестом.

Брюн отметил, что в актерской среде алкоголизм встречается часто. Это, считает он, связанно с тем, что актеры нередко имеют большие амбиции, реализовать которые не всегда удается. И когда так происходит, нередко с помощью спиртного люди пытаются уйти от реальности.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Каскадер Киану Ривза подтвердил, что все слухи об актере правдивы

8-06-2020, 14:12

Айза Анохина разводится со своим вторым мужем и пытается отстоять свое имущество

8-06-2020, 13:28

Кейт Миддлтон появилась на конференции в дешевых сережках

8-06-2020, 11:49

Настя Каменских рассказала, как сбросила 20 килограммов

8-06-2020, 11:26

62-летняя модель раскрыла секрет своей красоты

8-06-2020, 10:35

Васильева резко высказалась о выходке Панина у гроба Кокшенова

8-06-2020, 09:46

Клип Супер Жорика с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

7-06-2020, 20:12

Дмитрий Певцов показал фото трагически погибшего 8 лет назад сына

7-06-2020, 13:35

Наташа Королева приобрела маску за 350 тысяч рублей

6-06-2020, 23:27

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

6-06-2020, 19:08

Друг Жигунова рассказал, почему актер расстался с Заворотнюк

6-06-2020, 18:49

Супруга Цекало показала грудь под мокрой футболкой

6-06-2020, 13:07

Эдуард Радзюкевич рассказал, как покончил с пьянством

6-06-2020, 12:59

Муцениеце призналась, что Прилучный пытается ее вернуть

6-06-2020, 12:04

Тимати на «Фабрике звезд» предлагал деньги продюсеру Лине Арифулиной

6-06-2020, 08:12

Меланию Трамп раскритиковали за голые плечи в церкви

4-06-2020, 19:57

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов

4-06-2020, 15:48

Стало известно, как Анджелина Джоли погубила свое здоровье и брак

4-06-2020, 15:28

Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги

4-06-2020, 13:39

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

4-06-2020, 12:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров