Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова





После смертельного ДТП в Москве стало известно, что актер Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как может проходить лечение Михаила Ефремова от предполагаемого алкоголизма, передает РИА Новости .

Он отметил, если Михаил Ефремов действительно имеет алкогольную зависимость, то лечение по медицинской программе займет около месяца. Далее же ему придется пройти реабилитацию, которая может длиться до конца жизни. Сейчас, рассказал Евгений Брюн, сложно сказать, есть у Ефремова алкоголизм, или нет. Чтобы поставить диагноз, необходимо провести обследование.

Напомним, 8 июня вечером Михаил Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице, потеряв много крови. Ефремов не пострадал и сейчас находится под домашним арестом.

Брюн отметил, что в актерской среде алкоголизм встречается часто. Это, считает он, связанно с тем, что актеры нередко имеют большие амбиции, реализовать которые не всегда удается. И когда так происходит, нередко с помощью спиртного люди пытаются уйти от реальности.