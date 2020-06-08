Андрей Норкин прокомментировал слухи об измене

Сегодня, 20:27

Анна Морозова

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Андрей Норкин прокомментировал слухи об измене

Журналист Андрей Норкин резко отреагировал на слухи о том, что он изменял своей покойной супруге радиоведущей Юлии Норкиной.

6 июня была похоронена Юлия Норкина. Место и время проведения прощальной церемонии ее муж Андрей Норкин объявил заранее, поэтому прийти могли все желающие. Через пару дней журналист опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен вместе с супругой. На переднем плане снимка стоит сам журналист в смокинге и с опущенной головой, а позади него в черном наряде сидит Юлия Норкина.

«Грустная фотография», - подписал снимок Андрей Норкин. 

Телеведущий рассказал, что фото было сделано накануне одного из прошлогодних сдвоенных концертов.

Многие подписчики выражали свои соболезнования и поддержку журналисту в комментариях. Однако некоторые обсуждали слухи о том, что причиной смерти Юлии Норкиной стали измены её супруга. Норкин возмутился подобным заявлением. Он заявил, что жил с супругой в любви и согласии, он даже не допускал мыслей об измене ей.

«Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» – резко ответил на слухи Норкин.

Андрей Норкин не может прийти в себя после смерти любимой супруги. Норкин рассказал, что это не единственная горькая утрата в его жизни – его мать умерла 30 лет назад, и ему до сих пор больно об этом вспоминать.

Напомним, Юлия Норкина умерла 4 июня. Пока причина смерти не сообщалась. Из-за этого ходит много разных слухов. Кто-то говорит, что у нее были проблемы с сердцем, кто-то считает, что у ведущей была тяжелая болезнь, а кто-то и вовсе говорит, что Норкина умерла из-за стрессов от супружеских измен. Радиоведущая была похоронена 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

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