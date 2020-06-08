Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

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Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Известные россияне Арина Шарапова и Стас Садальский прокомментировали поступок не менее известного Михаила Ефремова, когда последний в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".

«Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают. Вместе с Ефремовым я училась в одной школе. Для меня это, конечно, драма», — поделилась журналистка.
По оценке Шараповой, произошедшее - драма не только для близких погибшего Сергея Захарова, но и для близкого окружения Ефремова: «Представляю, сколько раз они откручивали все назад и умоляли бога, чтобы этого не случилось. Мне кажется, это драма нашей страны, потому что таких „михаилов ефремовых“ в стране сколько угодно. Мы привыкли к пьяным за рулем, для нас нормально».

Дал свою оценку трагедии и известный блогер и актер Стас Садальский, которому ситуация оказалась до боли близка: в прошлом пьяный водитель забрал жизнь его родного брата.

«Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порой тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного», - делится артист.
Слухи, что Ефремов может избежать наказания, используя свои популярность и связи, Садальский прокомментировал так: "Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный».

В настоящее время против Михаила Ефремова возбуждено уголовное производство. По инкриминируемой ему статье актеру грозит до 12 лет тюремного срока. 9 июня Таганский суд г. Москвы в качестве меры пересечения избрал для виновного в смертельном ДТП водителя два месяца домашнего ареста. Прокуратура взяла под свой контроль расследование этого уголовного дела.

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