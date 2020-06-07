Вышла в эфир последняя программа с Юлией Норкиной

В эфире появилась последняя программа с участием журналистки Юлии Норкиной, которая умерла 5 июня, через несколько дней после съемки передачи.

Последние съемки Норкиной в качестве эксперта состоялись для шоу «Пусть говорят». Телепередача была снята в конце мая на одном из федеральных каналов. О том, что эта программа стала последней в жизни корреспондентки, сообщил ведущий шоу Дмитрий Борисов.

«Этот выпуск был снят совсем недавно – в конце мая. И он стал последним эфиром с участием Юлии Норкиной. Мы все шокированы внезапным уходом Юлии из жизни», – сообщил Борисов.

Темой данного выпуска был скандал вокруг звезды 90-х Ромы Жукова, который бросил жену и шестерых детей ради молодой возлюбленной. На телепередаче Юлия Норкина раскритиковала поступок певца. Руководство телеканала решило сохранить запись с участием журналистки в эфире.

На шоу Норкина заявила, что она не встречала в своей жизни таких странных людей, как члены этой семьи. Журналистка назвала их фриками.