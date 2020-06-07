Наталья Ветлицкая назвала карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»

Популярная некогда 55-летняя певица Наталья Ветлицкая обозначила нынешний карантин, а также вакцинацию «фашистской прелестью». Экс-солистка «Миража» резко раскритиковала режим самоизоляции на своей странице Instagram. И возликовала, что 9 июня в Москве наступит конец пропускной системе.
Ветлицкая добавила, что получала множество оскорблений-комментариев из-за своей позиции: негативного отношения к режиму самоизоляции, а также вакцинации. Кстати, тех, кто разделяет ее точку зрения, Наталья называет Воинами света.
В конце марта певица сообщила, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Описывая свои симптомы, Наталья говорит, что чувствовала, будто не может набрать в легкие воздух. Позднее артистка подчеркнула, что выздороветь ей помогло спокойствие:
А из лекарств были лишь чай, мед и имбирь.
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