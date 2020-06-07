Наталья Ветлицкая назвала карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»

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Наталья Ветлицкая назвала карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»
Певица Наталья Ветлицкая

Популярная некогда 55-летняя певица Наталья Ветлицкая обозначила нынешний карантин, а также вакцинацию «фашистской прелестью». Экс-солистка «Миража» резко раскритиковала режим самоизоляции на своей странице Instagram. И возликовала, что 9 июня в Москве наступит конец пропускной системе.

«Идиоты те, кто ничего не делает для того, чтобы мы все были свободны. Всем следует сказать "спасибо" тем людям, которые бились за эту свободу, которые ходили по судам, писали петиции, возмущались в соцсетях и так далее», — написала артистка.

Ветлицкая добавила, что получала множество оскорблений-комментариев из-за своей позиции: негативного отношения к режиму самоизоляции, а также вакцинации. Кстати, тех, кто разделяет ее точку зрения, Наталья называет Воинами света.

В конце марта певица сообщила, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Описывая свои симптомы, Наталья говорит, что чувствовала, будто не может набрать в легкие воздух. Позднее артистка подчеркнула, что выздороветь ей помогло спокойствие:

«...успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент».

А из лекарств были лишь чай, мед и имбирь.

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