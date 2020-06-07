Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Вчера, 22:59

Виталий Фетисов

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Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов вечером в понедельник, 8 июня устроил ДТП в центре Москвы на Смоленской площади. 

Свидетели сообщают, что известный актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время врачи оказывают участникам аварии помощь, на месте работает полиция.

По предварительным данным, актер за рулем внедорожника марки Jeep развернулся на Смоленской площади с нарушением правил и врезался в фургон. 

По информации телеграмм-канала Mash, сотрудники полиции задержали актера.

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