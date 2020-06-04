Каскадер Киану Ривза подтвердил, что все слухи об актере правдивы

Известно, что Киану Ривз живет как обычный человек, пользуется общественным транспортом и всегда фотографируется со своими поклонниками.

Каскадер Джереми Фрай участвовал в съёмках всех частей боевика «Джон Уик». Он рассказал, что всё хорошее, что зрители слышали про актера, это правда. Со слов Фрая, сам Ривз очень самокритично относится к своей деятельности. Дублер отметил, что актёр работает с полной самоотдачей и стремится выполнять трюки самостоятельно, но при этом он чувствует, когда требуется подстраховка каскадера. Кроме того, Киану Ривз добрый и бескорыстный человек. Фрай подчеркнул, что ему приятно работать с такими знаменитостями, как Киану Ривз.

Напомним, первая часть фильма "Джон Уик" появилась в прокате в 2014 году, вторая – в 2017, а третья, самая успешная по мировым сборам, – в 2019 году. В 2022 году ожидается выход четвертой части кинокартины. В фильме повествуется о приключениях бывшего профессионального наемного убийцы, которому никак не удается забыть свое прошлое.