Айза Анохина разводится со своим вторым мужем и пытается отстоять свое имущество

Сегодня, 13:28

Ольга Громова

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Айза Анохина разводится со своим вторым мужем и пытается отстоять свое имущество
Айза Анохина разводится

Популярная блогер и певица Айза Анохина, экс-жена рэпера Гуфа, разводится со своим вторым мужем - серфером Дмитрием Анохиным. Дети уже знают о том, что родители расходятся. Об этом не лучшем периоде в своей личной жизни Айза написала на своей странице в Instagram.

Дети, новости о разводе восприняли не так болезненно, как многие в их возрасте. Мальчики, как полагает Анохина, уже свыклись с тем, что родители живут больше порознь, нежели вместе. Дмитрий Анохин преимущественно на Бали, тогда как Айза раскручивала и развивала бизнес в столице России. Вместе они открыли с Дмитрием салоны красоты. Однако теперь она может остаться ни с чем. Супруг вознамерился отобрать у нее бизнес, но Анохина не намерена мириться с этим и будет бороться. Притом, запрещать детям видеться с Дмитрием она также не собирается. Причем, как с родным сыном серфера Элвисом, так и с Сэмом, сыном Айзы от Гуфа.

«Сами всегда был очень близок с Димой, они всегда ладили. Я сразу сказала сыну, что он может общаться с Димой, видеться с ним. Да, Сами его любит, но сам говорил мне, чтобы я Диму больше не прощала. Видел, как плакала» — разоткровенничалась Айза.

Заявление о разводе в суд ушло еще 19 февраля, но из-за пандемии коронавируса процесс расторжения брака затянулся. Подробности о расставании знаменитость собирается раскрыть в шоу «Супер Айза».

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