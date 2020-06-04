Кейт Миддлтон появилась на конференции в дешевых сережках

Сегодня, 11:49

Александр Зуев

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Кейт Миддлтон появилась на конференции в дешевых сережках
Кейт Миддлтон в дешевых сережках

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям провели конференцию на платформе Zoom, во время которой поблагодарили британских волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Примечательно, что 38-летняя Герцогиня Кембриджская появилась на онлайн-встрече в дешевых сережках из масс-маркета. Серьги-кольца из магазина Accessorize стоят пять фунтов стерлингов (434 рубля).

Для онлайн-конференции, которая была организована в своем загородном доме Amner Hall, где супруги проводят карантин, Кейт Миддлтон выбрала белую рубашку бренда M.I.H Jeans за 255 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

Ранее, в апреле, Кейт появилась на онлайн-встрече в блузке марки Zara желтого цвета за 29 фунтов стерлингов (2755 рублей), пишет lenta.ru. Она поговорила с детьми тех родителей, чья деятельность связана с борьбой с пандемией коронавируса.

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