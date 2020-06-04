Настя Каменских рассказала, как сбросила 20 килограммов

Настя Каменских любит похвастаться своей идеальной фигурой: тонкой талией и плоским животом. У певицы, как и у многих звезд, есть свои секреты, которыми она охотно поделилась с подписчиками в Инстаграме. Хитрости, которые помогают Насте хорошо выглядеть и после 30 лет, достаточно просты.
Оказывается, что поп-дива ест пять раз в день в одно и то же время с интервалом до трех часов. С ее слов, именно так вырабатывается привычка, которая положительно влияет на интенсивность обмена веществ. Как пишет Настя, раз в день она выпивает одну чашку кофе и одну чашку чая с кокосовым или миндальным молоком. А все остальное время пьет обычную воду.
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МОИ? ПП-РАЦИОН ?? ? Как вы и просили, рассказываю о свое?м питании. ? Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера ? ?? Завтрак Овсянка или овечии? и?огурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов ?? ? Перекус ?? Омлет с авокадо или огурцом ?? К зелени добавляю еще? рукколу, листья салата и базилик. Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!???? ? ?? Обед Он делится на три составляющие : 1??варианты белка ?? отварная куриная грудка ??говяжии? стеи?к на гриле ??паровая куриная котлета ??рыба (сибас, дорадо) на гриле ??или морепродукты + 2??гарнир (гречка, бурыи? рис, киноа) + 3??салат из овощеи? на оливковом масле ?? ? ??Ужин Мясо или птица или рыба или морепродукты + зеле?ныи? салат (на оливковом масле) ? ??Второи? перекус 150 г творога жирностью 5% + чашка че?рного чая без сахара ? На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ?? с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день ?? ? Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма ? Если понравился пост, ставьте ?? на фото и сохраняи?те себе) ?
Свой день певица начинает с несладкого йогурта или овсянки. Также с утра она ест ягоды, орехи и фрукты. На перекус Настя готовит омлет без молока с авокадо или огурцом. На обед она ест мясо, приготовленное на гриле или на пару. Иногда мясо заменяется морепродуктами с гречневой крупой. Ужин похож на обед, но вместо круп гарниром может служить салат, пишет Paparazzi.ru. Перед сном певица лакомится творогом, жирность которого должна быть не более 5%.
Надо признать, что такой рацион дает великолепные результаты. Так, за последние несколько лет популярная певица преобразилась, превратившись в стройную худышку. А ведь раньше она была «аппетитной пышечкой». Как выяснилось, жена рэпера Потапа похудела на 20 килограммов.
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