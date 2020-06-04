Настя Каменских рассказала, как сбросила 20 килограммов

Настя Каменских любит похвастаться своей идеальной фигурой: тонкой талией и плоским животом. У певицы, как и у многих звезд, есть свои секреты, которыми она охотно поделилась с подписчиками в Инстаграме. Хитрости, которые помогают Насте хорошо выглядеть и после 30 лет, достаточно просты.

Оказывается, что поп-дива ест пять раз в день в одно и то же время с интервалом до трех часов. С ее слов, именно так вырабатывается привычка, которая положительно влияет на интенсивность обмена веществ. Как пишет Настя, раз в день она выпивает одну чашку кофе и одну чашку чая с кокосовым или миндальным молоком. А все остальное время пьет обычную воду.

Свой день певица начинает с несладкого йогурта или овсянки. Также с утра она ест ягоды, орехи и фрукты. На перекус Настя готовит омлет без молока с авокадо или огурцом. На обед она ест мясо, приготовленное на гриле или на пару. Иногда мясо заменяется морепродуктами с гречневой крупой. Ужин похож на обед, но вместо круп гарниром может служить салат, пишет Paparazzi.ru . Перед сном певица лакомится творогом, жирность которого должна быть не более 5%.

Надо признать, что такой рацион дает великолепные результаты. Так, за последние несколько лет популярная певица преобразилась, превратившись в стройную худышку. А ведь раньше она была «аппетитной пышечкой». Как выяснилось, жена рэпера Потапа похудела на 20 килограммов.