Настя Каменских рассказала, как сбросила 20 килограммов

МОИ? ПП-РАЦИОН ?? ? Как вы и просили, рассказываю о свое?м питании. ? Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера ? ?? Завтрак Овсянка или овечии? и?огурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов ?? ? Перекус ?? Омлет с авокадо или огурцом ?? К зелени добавляю еще? рукколу, листья салата и базилик. Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!???? ? ?? Обед Он делится на три составляющие : 1??варианты белка ?? отварная куриная грудка ??говяжии? стеи?к на гриле ??паровая куриная котлета ??рыба (сибас, дорадо) на гриле ??или морепродукты + 2??гарнир (гречка, бурыи? рис, киноа) + 3??салат из овощеи? на оливковом масле ?? ? ??Ужин Мясо или птица или рыба или морепродукты + зеле?ныи? салат (на оливковом масле) ? ??Второи? перекус 150 г творога жирностью 5% + чашка че?рного чая без сахара ? На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ?? с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день ?? ? Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма ? Если понравился пост, ставьте ?? на фото и сохраняи?те себе) ?