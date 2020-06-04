62-летняя модель раскрыла секрет своей красоты

Сегодня, 10:35

Александр Зуев

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62-летняя модель раскрыла секрет своей красоты
62-летняя модель Шейла Кисс

62-летняя модель из английского города Бирмингем, которая сейчас живет на Бали, пользуется успехом у молодых людей. Неувядающую Шейлу Кисс часто приглашают на свидание. Недавно модель, которая не перестает удивлять всех, кто ее знает, раскрыла секрет своей привлекательности и молодости. Женщина стала приверженкой здорового образа жизни и начала заниматься спортом 32 года назад, после рождения второго ребенка.

Когда Шейле исполнилось 40 лет, ее увлекла тяжелая атлетика и с тех пор она тренируется по два часа в день шесть дней в неделю. А в 49 лет женщина стал осваивать бикрам-йогу и занималась ею в течение 13 лет. До 60 лет Шейла, к которой до сих пор приковано повышенное внимание молодых мужчин, работала моделью в Австралии. Сама она говорит, что больше всего любит подиум, где чувствует себя комфортно. Ей нравится носить модные вещи, которые даже могут быть не в ее стиле, однако же модель должна показать их так, будто они ей нравятся.

Говоря о своем рационе, пожилая британка рассказала, что не принимает никаких пищевых добавок или протеинов. Ей невероятно нравится чувствовать себя сильной и здоровой. Вместе с тем Шейла никогда не концентрировалась на весе и, как ни странно, никогда не взвешивалась, но это ей не помешало держать тело в тонусе, пишет Lenta.ru.

Как выяснилось, моложавая модель не любит худобу, так как не считает худое тело здоровым. По ее мнению, лучше всего, когда человек выглядит спортивно и подтянуто. По ее словам, она занимается спортом даже когда нет доступа к спортзалу. В таком случае Шейла наполняет питьевые бутылки песком и использует их вместо гантель.

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