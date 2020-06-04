Васильева резко высказалась о выходке Панина у гроба Кокшенова

На похоронах Михаила Кокшенова вспыхнул грандиозный скандал и все из-за неадекватного поведения Алексея Панина. Эпатажный артист назвал усопшего самым бездарным режиссером и «деревянным» актером. Присутствующие на похоронах были шокированы представлением, который учинил скандалист: стоя у гроба Михаила Михайловича, Панин высказывался весьма дерзко и даже ругался матом. Бессовестную выходку потерявшего стыд актера жестко раскритиковала Татьяна Васильева.

«И что теперь я должна сказать, что Панин мудак, скажите?! Он был мудаком и останется мудаком по жизни! Это его кредо!», - сказала разгневанная актриса.

Народная артистка России решила встать на защиту доброго имени покойного. Она сказала, что Кокшенов обладал редкими качествами и был любимцем зрителей. Кроме того, Васильева заявила, что Кокшенова можно без преувеличения назвать народным артистом. Она считает, что комедийный актер мог украсить любую картину. Обаятельный Кокшенов никогда из себя ничего не изображал и всегда был на месте, отметила Васильева. По словам актрисы, в связи со смертью Кокшенова российский кинематограф понес тяжелую утрату.

Комедиант Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. Он страдал от онкологического заболевания и лечился в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время он находился в тяжелом состоянии. Актер скончался после последствий двух инсультов. Михаил Михайлович находился дома, когда у него произошло обширное кровоизлияние. Ему удалось спуститься на первый этаж многоквартирного дома и позвать на помощь, пишет Пятый канал . Михаила Кокшенова похоронили на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.