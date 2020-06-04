Клип Супер Жорика с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Клип исполнителя Супер Жорика всего лишь за два дня набрал свыше миллиона просмотров. Возможно потому, что на видео видно, как персонаж Михаила Галустяна щеголяет в золотом боди.

Клип шоумена так и называется - «Золото». На кадрах можно увидеть, как Super Жоrik дефилирует по подиуму в роскошном золотом боди в окружении красивейших моделей в ходе закрытого показа города Пятигорска. По сюжету он звезда модного показа дизайнера Жана Поля Гудкова - персонаж, разумеется, вымышленный.

«Включайте погромче горячий, как хинкали, сочный, как Сочи, и веселый, как я - суперхитный лес. То есть суперлетний ХИТ», - написал Михаил Галустян на своем YouTube-канале Super Жоrik.

Слова и музыка «Золота» принадлежат Азамату Мусагалиеву. Идея исходит от Гарика Мартиросяна.