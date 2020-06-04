Дмитрий Певцов показал фото трагически погибшего 8 лет назад сына

Популярный российский актер Дмитрий Певцов на своей страничке в социальной сети опубликовал фотографию погибшего сына Даниила. Умер молодой человек в 2012 году. 5 июня 2020-ого ему могло бы исполниться 30 лет.

«Данечка, с днем рождения», - написал Дмитрий Певцов под снимком.

Даниил появился на свет, когда актер был в браке с однокурсницей Ларисой. После расставания Певцов перестал общаться не только с экс-возлюбленной, но и с сыном. Более того, наследника он упорно не признавал своим ребенком.

Позже он очень сильно об этом пожалел. Теперь Дмитрий уверен, что это грех, искупать который он будет в течение всей своей жизни.

Даниил Певцов, напомним, выпал из окна. После падения он впал в кому и пробыл в ней несколько дней. Люди в белых халатах делали все для того, чтобы спасти парня, но 3 сентября 2012 года его сердце остановилось.

Напомним, Дмитрий Певцов нашел свою любовь. Он счастлив в браке с актрисой Ольгой Дроздовой. У них есть общий сын Елисей.