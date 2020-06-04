Наташа Королева приобрела маску за 350 тысяч рублей

Вчера, 23:27

Александр Зуев

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Наташа Королева приобрела маску за 350 тысяч рублей

В начале эпидемии в России некоторые публичные персоны между собой устроили негласные соревнования за самую роскошную маску. Звезды шоу-бизнеса стали хвастаться самыми невероятными дизайнерскими творениями. Вот и Наташа Королева представила маску, которую она приобрела за 350 тысяч рублей у подруги-дизайнера.

«Танюша, спасибо! Очень круто, очень фэшн!» - написала Наташа в соцсети.

Новая маска певицы - это эффектный аксессуар, расшитый полудрагоценными камнями. Он произведен в единственном экземпляре специально для Королевой. Когда Наташа купила аксессуар,  многие отнеслись к этому спокойно: если певица хорошо зарабатывает, то может себе позволить это удовольствие.

Но после скандальной перепалки, вспыхнувшей после слов мужа Королевой, Сергея Глушко, о том, что пенсионерам легче живется на карантине, чем артистам, которым от государства ничего не перепадает, обновка Наташи выглядит просто цинично.

После таких заявлений Тарзана блогеры выложили видео его жены в маске за 350 тысяч рублей.

«И эти люди жалуются на безденежье?», «Артист должен оставаться прежде всего человеком. Пандемия - не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!» - возмущаются пользователи.

Еще больше они негодуют от того, что для одних эпидемия - несчастье, а для других - радость.

Между тем Наташа Королева заявила, что ее мужу приписали слова, которых он не произносил, и финансовых трудностей в семье нет.

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