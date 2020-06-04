В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Турецкое агентство «Акшам» определило самых популярных турецких актеров за рубежом. В обнародованной им публикации говорится, что это Джан Яман и Энгин Акьюрек - российские телезрители знают их по сериалам «Ранняя пташка» и «Дочь посла». Последний ранее обрел звание самого популярного сериала, снятого в Турции.

Критики предрекают сериалу «Дочь посла» дальнейший успех. Из-за огромной популярности создатели решили отснять второй сезон. Джан Яман, как пишет «РусТуркей», намерен сняться в новом телевизионном проекте. Называться он будет «Неверный».

Джан Яман - восходящая звезда турецкого кинематографа, которая обещает обойти самого Бурака Озчивита. Его звезда взошла после того, как он согласился на съемки в «Ранней пташке». За роль в сериале получил «Арабского Оскара». Актер снимался также в сериалах "Дела сердечные", "Упрямая любовь", "Полнолуние", "Кто из нас не любил». А до этого работал адвокатом.