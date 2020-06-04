Друг Жигунова рассказал, почему актер расстался с Заворотнюк

Художник Сергей Заграевский однажды рассказал в интервью, что скверный нрав и неосторожность Сергея Жигунова привели к тому, что актер расстался с Анастасией Заворотнюк. То есть актриса больше не могла терперь его несносный характер, и их отношениям пришел конец.
По мнению Заграевского, Жигунов мог сказать что-то непозволительное, а Анастасия, как самодостаточная личность, могла обидеться. Иными словами, Заворотнюк не стерпела унижений, поэтому бросила дерзкого Жигунова. Заграевский считает, что Жигунов, для которого отношения с Заворотнюк были лучшим периодом в жизни, может до сих пор сожалеть о содеянном. Судя по всему, Сергей Викторович - далеко не такой уж благородный гардемарин, как может показаться.
После этих слов 57-летний Жигунов перестал общаться с Заграевским, которого двадцать лет считал другом. Теперь Жигунов отрекся от Заграевского и даже обвинив его в гомосексуализме. В частности, бывший возлюбленный звезды сериала «Моя прекрасная няня» говорит, что художник действительно жил по соседству, но актер не общался с ним из-за слухов о его нетрадиционной ориентации.
Сергей не ожидал такого поведения от приятеля. Он был шокирован его вероломством.
Художник также отметил, что считает Жигунова другом до сих пор, пишет Собеседник. Загревский также заявил, что все его слова - не ложь, и добавил, что он никогда ничего плохого о друге не говорил.
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