Художник Сергей Заграевский однажды рассказал в интервью, что скверный нрав и неосторожность Сергея Жигунова привели к тому, что актер расстался с Анастасией Заворотнюк. То есть актриса больше не могла терперь его несносный характер, и их отношениям пришел конец.

По мнению Заграевского, Жигунов мог сказать что-то непозволительное, а Анастасия, как самодостаточная личность, могла обидеться. Иными словами, Заворотнюк не стерпела унижений, поэтому бросила дерзкого Жигунова. Заграевский считает, что Жигунов, для которого отношения с Заворотнюк были лучшим периодом в жизни, может до сих пор сожалеть о содеянном. Судя по всему, Сергей Викторович - далеко не такой уж благородный гардемарин, как может показаться.

После этих слов 57-летний Жигунов перестал общаться с Заграевским, которого двадцать лет считал другом. Теперь Жигунов отрекся от Заграевского и даже обвинив его в гомосексуализме. В частности, бывший возлюбленный звезды сериала «Моя прекрасная няня» говорит, что художник действительно жил по соседству, но актер не общался с ним из-за слухов о его нетрадиционной ориентации.

Сергей не ожидал такого поведения от приятеля. Он был шокирован его вероломством.

«Я ней гей. У меня шестеро детей!» – сказал Заграевский и вспомнил, что они с Сергеем были добрыми соседями и никогда не ругались, заходили друг к другу в гости.

Художник также отметил, что считает Жигунова другом до сих пор, пишет Собеседник . Загревский также заявил, что все его слова - не ложь, и добавил, что он никогда ничего плохого о друге не говорил.