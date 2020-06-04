Супруга Цекало показала грудь под мокрой футболкой

Молодая жена Александра Цекало не стесняется своих роскошных форм. 29-летняя Дарина Эрвин опубликовала в соцсети снимок, на котором демонстрирует свою шикарную грудь, просматривающуюся сквозь мокрую футболку. Девушка позирует в ванной на фоне белого кафеля. Ее шикарный бюст виден очень отчетливо.

Пикантную фотографию Эрвин сопроводила фразой на английском языке: «Спасение целого мира начинается со спасения одного человека. Все остальное - романтизм или политика».

Известно, что бурный роман Александра Цекало и Дарины Эрвин завершился бракосочетанием, которое состоялось в начале прошлого года. Таблоиды тогда писали, что отношения между ними завязались задолго до расторжения предыдущего брака Цекало - с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. В десятилетнем браке с ней у Александра родились двое детей. Конечно же увлечение мужа молодой девушкой стало ударом для Галушко. Сообщалось, что Цекало настоял на том, чтобы бывшая супруга вернула себе девичью фамилию. СМИ писали, что этого хотела его пассия, но четвертая по счету жена шоумена подобные разговоры не комментирует.

Отметим, что Александр и Дарина коротают дни на самоизоляции в особняке в Лос-Анджелесе. Жена 59-летнего продюсера ходит по дому обнаженной. В таком же стиле она пишет свои эротические картины. Муж художницы тоже разгуливает по особняку голышом, о чем Дарина сообщила подписчикам.