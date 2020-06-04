Эдуард Радзюкевич рассказал, как покончил с пьянством

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

0

Image 16+
Эдуард Радзюкевич рассказал, как покончил с пьянством

Актер Эдуард Радзюкевич, которого российские зрители помнят по комедийному скетч-шоу «6 кадров», не любит распространяться о своей жизни. 11 июля ему исполнится 55 лет. Вторая жена актера младше его на 17 лет. Супруги воспитывают сына Георгия. Эдуард ревностно оберегает свое, интимное, поскольку является мнительным в этом плане человеком. В свою частную жизнь он никого не допускает. Недавно Эдуарда пригласили на шоу «Судьба человека», и он был предельно откровенен.

Говоря о взаимоотношениях в семье, актер заверил: «У нас с супругой все хорошо».

Как оказалось, когда-то он много пил.

По словам  Эдуарда, егожизнь полностью изменилась с рождением сына. На протяжении более 15-ти лет он не употребляет алкоголь и за это благодарен сыну за то, что тот помог ему покончить с пьянством. Эдуард рассказал трогательную и поучительную историю.

Однажды он пришел домой после спектакля, подошел к кроватке сына, взглянул на малыша, и ему вдруг стало стыдно, потому как сам он никогда не видел своего отца пьяным. После этого актер задал себе вопрос: почему сын должен смотреть на его пьяное лицо? Такие размышления помогли ему справиться со своей проблемой, и в этом ему помогла клиника, пишет Телепрограмма

Известно, что в 2003 году  Эдуард Радзюкевич женился на Елене Юровских, студентке ГИТИСа, где в те годы преподавал. В браке они счастливы уже 17 лет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Меланию Трамп раскритиковали за голые плечи в церкви

4-06-2020, 19:57

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов

4-06-2020, 15:48

Стало известно, как Анджелина Джоли погубила свое здоровье и брак

4-06-2020, 15:28

Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги

4-06-2020, 13:39

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

4-06-2020, 12:01

Агата Муцениеце в платье с глубоким декольте сделала селфи с другим мужчиной

3-06-2020, 22:24

Пригожин отказался от помощи государства

3-06-2020, 20:16

Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти единственного сына

3-06-2020, 10:57

Картины старых художников сереют из-за «ультрамариновой болезни»

3-06-2020, 10:33

Иосиф Пригожин готов возглавить фонд поддержки артистов

3-06-2020, 08:11

Киркоров высмеял шоу Малышевой, исполнив «песню простаты»

2-06-2020, 19:47

Светлана Бондарчук разоткровенничалась о Паулине Андреевой

1-06-2020, 22:55

Бузова рассказала о нападении после концерта

1-06-2020, 15:31

Наташа Королева на самоизоляции сильно располнела

31-05-2020, 17:40

«Шутят, что нам нечего есть»: Наташа Королева прокомментировала заявление Тарзана

31-05-2020, 09:27

Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

30-05-2020, 15:59

Дочь Ирины Алферовой поделилась детским фото с Александром Абдуловым

30-05-2020, 11:07

Тодоренко пожертвовала здоровьем сына ради съемок

30-05-2020, 08:17

Режиссер Квентин Тарантино назвал «лучший фильм десятилетия»

29-05-2020, 19:11

Популярная модель снялась в прозрачном топе и восхитила подписчиков

29-05-2020, 14:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров