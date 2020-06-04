Эдуард Радзюкевич рассказал, как покончил с пьянством

Актер Эдуард Радзюкевич, которого российские зрители помнят по комедийному скетч-шоу «6 кадров», не любит распространяться о своей жизни. 11 июля ему исполнится 55 лет. Вторая жена актера младше его на 17 лет. Супруги воспитывают сына Георгия. Эдуард ревностно оберегает свое, интимное, поскольку является мнительным в этом плане человеком. В свою частную жизнь он никого не допускает. Недавно Эдуарда пригласили на шоу «Судьба человека», и он был предельно откровенен.

Говоря о взаимоотношениях в семье, актер заверил: «У нас с супругой все хорошо».

Как оказалось, когда-то он много пил.

По словам Эдуарда, егожизнь полностью изменилась с рождением сына. На протяжении более 15-ти лет он не употребляет алкоголь и за это благодарен сыну за то, что тот помог ему покончить с пьянством. Эдуард рассказал трогательную и поучительную историю.

Однажды он пришел домой после спектакля, подошел к кроватке сына, взглянул на малыша, и ему вдруг стало стыдно, потому как сам он никогда не видел своего отца пьяным. После этого актер задал себе вопрос: почему сын должен смотреть на его пьяное лицо? Такие размышления помогли ему справиться со своей проблемой, и в этом ему помогла клиника, пишет Телепрограмма

Известно, что в 2003 году Эдуард Радзюкевич женился на Елене Юровских, студентке ГИТИСа, где в те годы преподавал. В браке они счастливы уже 17 лет.