Муцениеце призналась, что Прилучный пытается ее вернуть

Сегодня, 12:04

Александр Зуев

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Муцениеце призналась, что Прилучный пытается ее вернуть

Разводы в российском шоу-бизнесе в последнее время стали трендом. Известные супружеские пары одна за одной расстаются, давая повод для досужих разговоров. К примеру, поклонники самой красивой пары в отечественном шоу-бизнесе - Агаты Муцениеце и Павла Прилучного - были крайне огорчены новостью об их разводе.

После объявления о расставании с секс-символом российского кинематографа Агата Муцениеце решила создать YouTube-шоу на злободневную тему  под  названием «Честный развод».  На шоу она приглашает звезд, переживших развод, и перенимает у них опыт.

В новом выпуске  гостьей Агаты стала телеведущая, участница шоу Comedy Club  Екатерина Варнава. В беседе она поинтересовалась у Муценице: пытался ли Павел вернуть ее.

«Ну если ты захочешь вернуться – приходи», - сказал Прилучный бывшей жене. По мнению Варнавы, для Павла это огромный шаг. Но Агата не согласилась с Катей, поскольку Прилучный вел себя недостойно и таких слов недостаточно. Она также сообщила, что едва ли можно вернуться к мужчине после всего, что он наворотил и наговорил. Со слов актрисы, дело доходило даже до оскорблений. По ее мнению, поведение Павла нельзя назвать достойным.

Муценице также вспомнила, как однажды опубликовала соцсетях ролик, в котором рассказала о физическом насилии Павла. 

Она призналась, что последний год брака сопровождался проблемами и ссорами.

Агата также сказала, что Павел мог потребовать развода на эмоциях. По ее словам, причиной ссор в их семье была патологическую ревность мужа, которая не сочеталась с ее требованием стопроцентной честности. 

Как известно, слухи о рукоприкладстве Прилучного ходили давно. СМИ писали, что для усмирения кинозвезды и кумира многих девушек даже приходилось вызывать полицию.


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