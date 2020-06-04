Тимати на «Фабрике звезд» предлагал деньги продюсеру Лине Арифулиной

Сегодня, 08:12

Александр Зуев

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Тимати на «Фабрике звезд» предлагал деньги продюсеру Лине Арифулиной
Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина

Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина в эфире с Яной Чуриковой рассказала, что Тимати (Тимур Юнусов) не раз предлагал финансовую помощь в организации съемок. По словам Лины, она всегда отвечала:

«Тима, мне твои деньги не нужны».

Лина не могла взять деньги, так как это противоречит условиям конкурса. Тимати был участником четвертого сезона телепроекта, после чего он продолжил музыкальную карьеру и стал продюсером лейбла Black Star. Как отметила Арифулина, музыкант был отзывчив и хотел дать ей свой номер телефона на случай, если понадобятся деньги.

По словам 56-летнего продюсера, на пост директора «Фабрики звезд» хотели взять именитого артиста, но потом одобрили ее кандидатуру.

Арифулиной порой приходилось критиковать молодых исполнителей. Как она вспоминает, бывали и забавные истории. По ее мнению, многие «фабриканты» сильно изменились. Например, Ира Дубцова пришла на проект угловатой девушкой и чем-то напоминала мальчика, а сейчас она — просто шикарная. В лучшую сторону изменилась и Полина Гагарина. Как сказала Арифулина, певица стала настоящей дивой.

Стоит заметить, что за несколько лет существования российский музыкальный телепроект «Фабрика звезд» стал культовым. В этом телеконкурсе участвовали многие знаменитости, которые сегодня являются звездами, пишет StarHit.ru. Продюсер гордится каждым выпускником «Фабрики звезд» и продолжает следить за успехами участников.

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